Claudio Pizarro se refirió al descenso de Alianza Lima | Fuente: Liga 1 / Andina

Claudio Pizarro tuvo su paso por Alianza Lima, el último club que defendió en el fútbol peruano antes de emigrar por más de dos décadas a Europa. Además, se trata del equipo del cual es confeso hincha, por lo que el exdelantero se refirió a la reciente situación de la institución tras su descenso a la Segunda División.

“Es una pena, es terrible, algo que no se esperaba. No fue un buen año”, dijo en diálogo con ‘Más vale tarde’ de Latina.

El día del partido ante Sport Huancayo, por la última fecha de la Fase 2, Pizarro se mostró a través de las redes sociales alentando al equipo y señaló que le sorprendió el rendimiento del equipo en la caída ante el ‘Rojo Matador.

“Vi los últimos dos partidos, la verdad que hace mucho tiempo no seguía fútbol peruano. A Alianza lo vi como un equipo muy disminuido, pensé que iba a tener algo más. Me sorprendió porque esperaba que el equipo esté mejor”, manifestó.

“Yo conozco a algunos chicos de ahí y pensé que, la verdad, iba a ir mejor. Esto es así, lamentablemente en el campo no se dieron las cosas y hay que mejorar", añadió.

Para Claudio Pizarro, esta situación lleva a Alianza Lima a realizar cambios hacia futuro.

“Hay que hacer cambios obviamente. Cuando las cosas no se dan o no van para adelante es porque algo no está funcionando”, resaltó.