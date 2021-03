Selección Peruana. | Fuente: AFP

A través de sus redes sociales, la Conmebol anunció este lunes que la edición de la Copa América 2021 se disputará en Argentina y Colombia, del 13 de junio al 10 de julio. Chile y Argentina será el partido inaugural.

La Selección Peruana debutará el 18 de junio en Cali contra su similar de Brasil en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Tres días después, el combinado que dirige el 'Tigre' Gareca chocará contra el anfitrión, Colombia.

Asimismo, la Selección Peruana seguirá jugando en Cali cuando enfrente a Ecuador, el 24 de junio. Aunque ante Venezuela, en el cierre de la serie, viajará a Medellín para el encuentro pactado el día 28.

Ante el retiro de Qatar y Australia, el torneo no cambia de formato y será disputado por las 10 selecciones nacionales de Sudamérica, en ciudades ubicadas en los extremos Norte y Sur de nuestro continente.

“Como ya es tradición, en su momento la CONMEBOL cursó invitaciones a seleccionados de otras confederaciones. Sin embargo, las suspensiones y los retrasos en los calendarios de partidos y certámenes derivados de la pandemia y que afectaron al fútbol mundial, impiden la participación de otros países.”, sostuvo Conmebol sobre la ausencia de países invitados en este campeonato.

La gran final de la Copa América se disputará el 10 de julio en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Mientras el duelo del tercer lugar se llevará a cabo en el Campín de Bogotá.

El fixture completo de la Copa América:





