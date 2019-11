Cristian Benavente no juega con la Selección Peruana desde noviembre del 2018. | Fuente: AFP

La principal sorpresa en la última convocatoria de la Selección Peruana fue la ausencia de Christian Cueva. A raíz del irregular momento por el que viene pasando en Santos, Ricardo Gareca creyó conveniente no llamar al volante trujillano para los amistosos frente a Colombia y Chile en la siguiente fecha FIFA.

Cristian Benavente, uno de los jugadores que sí fue convocado a la Selección Peruana, habló sobre la no presencia del jugador de 27 años y la tildó de anecdótica, considerando que siempre había estado presente en las nóminas de Ricardo Gareca. Además, señaló que no se siente como su reemplazante en el equipo.

"Es algo anecdótico que un jugador importante de la Selección Peruana como Christian Cueva no esté convocado porque siempre ha estado, creo que siempre ha dado un buen nivel y merece ser llamado. Sin embargo, no me siento reemplazante de nadie y vengo a aportar al grupo. No creo que haya que nombrar titulares a unos y reemplazantes a otros", dijo.

Cristian Benavente tendrá la posibilidad de volver a jugar con la Selección Peruana después de un año. Su última aparición con la camiseta del combinado blanquirrojo fue el 23 de noviembre del 2018, en la derrota por 3-2 ante Costa Rica.