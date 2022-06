André Carrillo | Fuente: FPF

Este miércoles, Diego Penny, actual arquero de Alianza Atlético y ex seleccionado nacional, conversó con RPP Noticias tras la caída de Perú ante Australia en partido único de repechaje rumbo al Mundial Qatar 2022 y, principalmente, sobre el rol de Andrew Redmayne, golero rival.

"Le estamos dando mucha vida a los movimientos del arquero australiano. El baile igual es válido, puedes hacer cualquier movimiento mientras no sea infracción", indicó Penny en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, Penny reveló que tuvo una conversación con André Carrillo: "Ayer conversé con él por su cumpleaños y me contó que sí practicaron penales pero no sabían el tema del arquero (Andrew Redmayne). El comando técnico siempre te llena de información, quizá en esta oportunidad se les pasó esa situación".

En tanto a la sustitución de la 'Culebra' en el segundo tiempo del encuentro, Penny agregó: "André me dijo que su cambio fue una decisión técnica, se vio un gesto suyo pero no significó nada. Él tiene mucho respeto por el comando técnico, no hay nada que comentar sobre eso".

Por último, el ex golero nacional indicó: "Óscar Ibáñez trabaja mucho con videos y trabaja directamente con Pedro Gallese. Pero la información del arquero tenía que haber sido llevada al resto del equipo".