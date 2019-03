La Selección Peruana sigue entrenando para su duelo ante Paraguay este viernes. | Fuente: RPP

Lo arrolló en plena entrevista. Edison Flores y Renato Tapia protagonizaron un curioso momento cuando brindaban declaraciones a la prensa en New Jersey. 'Orejas' prácticamente fue embestido por el 'Capitán del futuro', una situación que muestra el buen ambiente que se vive en la Selección Peruana.

El equipo de Ricardo Gareca culminó su práctica de este jueves y los elegidos para hablar con la prensa fueron Renato Tapia y Edison Flores. Precisamente, cuando este último hablaba de Paraguay apareció su compañero que literalmente lo arrolló.

Al margen de este momento anecdótico, los jugadores de la Selección Peruana están muy mentalizados en lograr un resultado positivo ante los guaraníes. "Tenemos un gran equipo y eso se tiene que reflejar en el campo. Tenemos que ganar el partido para mejorar las estadísticas y nuestro ánimo", dijo el volante del Monarcas Morelia.

"He jugado la mayoría de los partidos en la Liga MX. Me encuentro bien, encontrarme con mis compañeros me hace más feliz x y más fácil la tarea", finalizo Edison Flores, quien es fijo en el equipo titular ante Paraguay.