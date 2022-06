11:44

Juan Carlos Oblitas: "Cuando hablo de momentos de reflexión, me incluyo. Normalmente, hubiera tenido que desaparecer unos días de acá, pero me tienes acá para estar con ustedes. Si estoy acá es para charlar este tema con ustedes, para que la gente entienda que nos duele mucho. Esto me duele más que el 4-0 con Chile. Me dolió más, punto. A levantarnos. A toda la gente que me escribe le digo vamos a levantarnos. Si bajamos los brazos, la cabeza... Por eso, vuelvo a repetir, no volvamos a la cultura de la negatividad. Vamos a levantarnos, es la única manera de llegar a algo en la vida. ¿Qué va a pasar con mi futuro? No lo sé. Vivo el día a día. Soy un agradecido con Dios por lo que me da. Soy un privilegiado. Agradezco a Dios y al fútbol. Hago lo que me gusta y hsta que me dé el coco me voy a sentir bien y voy a estar ahí, si es que quieren. Si no quieren, no. Es así de simple. Me siento fuerte, pero en este momento es difícil hablar de eso. Vamos a tocar ese tema después, espero que con la renovación de Ricardo".