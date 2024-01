Chemo del Solar dio a conocer la lista de convocados que disputará el Preolímpico 2024

Con toda la ilusión. La Federación Peruana de Fúbol (FPF) publicó este lunes la lista de los jugadores que viajará a Venezuela para disputar el Preolímpico 2024.

Entre los jugadores convocados destaca el volante Alessandro Burlamaqui, del Intercity de la tercera categoría de España, así como el delantero Víctor Guzmán, futbolista de 17 años que juega en Alianza Lima.



También están en la nómina el arquero Diego Romero, de Universitario de Deportes, y Adrián Ascues, volante de Sporting Cristal.

Lista de convocados de la Selección Sub 23

El técnico de la Selección Peruana Sub 23, José Guillermo 'Chemo' del Solar, explicó —anteriormente— que ocho de sus futbolistas clave, entre ellos Piero Quispe, no habían sido cedidos por sus equipos.

“Hoy estuve revisando la lista de chicos que me hubiera gustado tener en la Selección y no han podido venir, y son ocho, más de medio equipo", indicó en un primer instante.

"Hay tres futbolistas del extranjero que no han podido venir porque los equipos, directamente, no me los han cedido. Uno es Piero Quispe, que se ha ido a México. El otro es Alfonso Barco, que está jugando en Uruguay. Y el otro es Jesús Castillo, que está en Portugal. A esos tres me hubiese encantado tenerlos aquí, pero —lamentablemente— no nos prestaron a esos chicos”, complementó.

La lista de convocados lo conforman los siguientes jugadores:

Arqueros: Diego Romero (Universitario), Jhefferson Rodríguez (Universitario) y Jeferson Nolasco (Cienciano).

Defensas: Emilio Saba (Carlos Mannucci), Mathías Llontop (Carlos Mannucci), Erick Noriega (Comerciantes Unidos), Julinho Astudillo (Universitario), Brian Arias (Alianza Lima) Marco Huamán (Alianza Lima), Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas - México), Rafael Lutiger (Sporting Cristal) y Alejandro Pósito (Sporting Cristal).

Volantes: Ian Wisdom (Sporting Cristal), Adrián Ascues (Sporting Cristal), Álvaro Rojas (Universitario), Bassco Soyer (Alianza Lima), Eslyn Correa (Cusco FC), Alessandro Burlamaqui (CF Intercity - España) y Franchesco Flores (César Vallejo).



Delanteros: Juan Pablo Goicochea (libre), Guillermo Larios (Alianza Atlético), Diether Vásquez (Mineros de Zacatecas - México) y Víctor Guzmán (Alianza Lima)



El Preolímpico 2024 se disputará en Caracas, Valencia y Barquisimeto, del 20 de enero al 11 de febrero. Perú integra el Grupo B, junto con Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, y debutará el próximo 21 de enero frente a La Roja.

