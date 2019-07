El técnico argentino llevó a la Selección Peruana a la final de la Copa América 2019 | Fuente: AFP

Daniel 'Chanchita' Albornós celebró el logro de Ricardo Gareca al llevar a la Selección Peruana a la final de la Copa América 2019. Albornós es un ex jugador argentino, que debutó de la mano del 'Tigre' en el club Talleres de la ciudad de Córdoba.

"Él [Ricardo Gareca] me dio todas esas oportunidades y aun más yo también lo he tomado como un padre porque me ha aconsejado de una manera buena", dijo el ex delantero argentino.

Asimismo, 'Chanchita' destacó los logros que ha tenido Ricardo Gareca en su trayectoria futbolística. "Ha crecido muchísimo como director técnico, ha crecido muchísimo en su profesión", añadió Albornós.



La Selección Peruana, al mando del 'Tigre' Gareca, se encuentra en la final de la Copa América 2019. La bicolor se enfrentará a Brasil este domingo 7 de julio a las 2:00 p.m. en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.