Fabián Bustos: "No me veo en el futuro inmediato estando en una selección"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú no tiene director técnico desde hace unas semanas luego de que se oficializara la salida del uruguayo Jorge Fossati de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Así, en la Videna están en la búsqueda de un nuevo entrenador para lo que serán las seis jornadas que restan de las Eliminatorias al Mundial 2026. En ese contexto, Fabián Bustos -quien es campeón con Universitario de Deportes- fue consultado si es que daría un paso similar como el de Fossati desde la 'U' hacia la Selección Peruana.

"No me ha llamado nadie de la federación y no tienen por qué. En un futuro, claro que me gustaría dirigir a una selección", sostuvo Bustos en un primer momento a Teledeportes.

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! y gana premios cada semana.

Gana GRANDES PREMIOS, CAMISETAS OFICIALES, TOURS A ESTADIOS y mucho más cada semana. QUIERO UNIRME AL CLUB

Con Bustos, Universitario mantuvo el invicto de local en 2024. | Fuente: Club Universitario de Deportes

¿Hay chance de ver a Bustos en la Selección Peruana?

Si bien sostuvo que tiene la intención de dar el salto a un seleccionado, aclaro que no se ve como DT de un conjunto de esa categoría en el corto plazo.

"No me veo en el futuro inmediato estando en una selección. En un proceso más adelante, sí me gustaría a lo mejor", sostuvo el argentino.

Asimismo, a Fabián Bustos se le preguntó si es que considera que la Selección Peruana puede revertir su mal momento en las Eliminatorias. La bicolor es última con solo 7 puntos tras 12 jornadas.

"Creo que futbolistas hay, se les debe preparar. Hay que darles más competencia en distintas notas. Por ejemplo, nuestra Sub 20 que va a jugar Liga3 entrena a la par nuestra todos los días y aún no hay fixture. En eso tenemos que hacer hincapié. Un calendario organizado y trabajar", indicó.

Fabián Bustos por la salida de uno de sus referentes

Hay que tener en cuenta que Fabián Bustos se pronunció, en Campo Mar, en relación a la salida de Universitario del chileno Rodrigo Ureña rumbo a Belgrano de Córdoba.

"Que Dios lo bendiga y le vaya muy bien. Estamos muy contentos con todo lo que dio al club", manifestó el DT.

NUESTROS PODCAST

ICE y CBP en EE.UU.: Cómo identificar sus vehículos y qué hacer si te detienen

Aprende a diferenciar los vehículos de ICE y CBP, por qué patrullan y qué hacer si te detienen. ¡Infórmate y protege tus derechos!