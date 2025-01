Jorge Fossati ante la posibilidad de que José Pékerman sea técnico de Perú: "Desde diciembre ya se hablabla"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección Peruana está en búsqueda de técnico. Tras la salida de Jorge Fossati, se han venido mencionando varios nombres. Uno de ellos es el del argentino José Pékerman.

En conversación con TV Perú Noticias, el exestratega de la Bicolor aseguró que el nombre de Pékerman vienen sonando en Perú desde el pasado diciembre. Además, aseguró que no es el único candidato de peso para tomar el buzo de Perú.

"En diciembre ya se hablaba, y yo te puedo dar una lista de los candidatos firmes, a punto de firmar, desde el 15 de diciembre a esta fecha", indicó en un primer momento.

"Pékerman es un técnico de gran jerarquía, una gran trayectoria, pero no soy quién para opinar de quién debe venir o quién no debe venir. No soy director de fútbol", complementó.



Jorge Fossati reveló su frustración por salir de la Selección

Por otro lado, al ser consultado sobre cómo se siente tras dejar la Selección Peruana, indicó que sigue frustrado, pero espera que se le pase cuando Perú vuelva a la competencia. En tanto, dijo que se siente con fuerzas para volver a dirigir un equipo o una selección.

"La frustración de no seguir en la selección, de no seguir este proceso, es la misma. Tal vez me la saque el día que vuelva a jugar la selección y la vea ganar y que le vaya bien. Ese día se me pasará todo", indicó en un inicio.

"Sí, un equipo, una selección. Todo puede ser. Gracias a Dios tengo mucha energía. Sí hay cosas, alrededor del fútbol, que a veces te dan ganar de largar todo", finalizó.

