La Selección Peruana Sub 17 ganó 2-0 a la de Ecuador en la cuarta fecha de la fase de grupos del Sudamericano Sub 17. Con ese resultado, no solamente consiguió el pase al hexagonal final del torneo, sino además terminó primero del Grupo A.

El siguiente partido de la bicolor se jugará el martes 2 de abril a las 9:10 pm. Eso sí, el rival aún no está definido y recién se conocerá este sábado 30 de marzo, tras los partidos del Grupo B.

La Selección Peruana, primer puesto del Grupo A, enfrentará al tercer puesto del Grupo B. A estas alturas, Paraguay sería el equipo. Sin embargo, Brasil y Argentina también podrían ser.



Este sábado, Colombia enfrenta a Paraguay (5:10 pm.) y Brasil a Argentina (7:30 pm.) en el estadio San Marcos. El partido se transmitirá EN VIVO por Movistar Deportes. Además, podrás seguir el minuto a minuto ONLINE vía RPP.

A estas alturas, así marcha la tabla de posiciones del Grupo B: