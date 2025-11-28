¡Histórico! Perú venció a Chile en el fútbol femenino y logró su primera victoria oficial después de 19 años

Últimas Noticias
Erick Chavez

por Erick Chavez

El primer gol del cuadro peruano lo anotó Alesia García, quien hacía su debut en la Bicolor. Luego, empató Nayadet López. Sin embargo, las peruanas volvieron a marcar por partida doble, a través de Luz Campoverde y Raquel Bilcape.

Dio el golpe de la jornada. La Selección Peruana Femenina venció 3-1 a Chile, por la fecha 3 de la Liga de Naciones Femenina 2025, resultado que le permitió trepar al sexto lugar de la tabla de posiciones y ponerse a un punto de la zona de repechaje.

El primer gol del cuadro peruano lo anotó Alesia García, quien hacía su debut en la Bicolor. Luego, empató Nayadet López. Sin embargo, las peruanas volvieron a marcar por partida doble, a través de Luz Campoverde y Raquel Bilcape.

El triunfo no solo es importante para lo anímico. También sirve para romper una mala racha de casi 19 años.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

Selección Peruana Femenina gana después de 19 años

El triunfo de Perú ante Chile no solo es importante para la actualidad deportiva, sino también para romper una mala racha. Y es que el combinado patrio femenino no ganaba —de manera oficial— desde hace 19 años. 

El último triunfo de Perú ocurrió el 15 de noviembre de 2006, cuando la Bicolor derrotó 2-1 a Bolivia en el Sudamericano Femenino que se disputó en Argentina. Los goles de aquel partido fueron anotados por Guadalupe Chinchilla y Sandy Dorador.

Pero eso no es todo. Si nos remontamos a los encuentros disputados entre Perú y Chile, la Bicolor volvió a ganarle a la Roja luego de 22 años, por lo que el resultado es histórico para la Selección.

El próximo partido de Perú será ante Venezuela el 2 de diciembre.

Selección Peruana Selección de Chile Liga de Naciones

