Miguel Trauco fue titular en todos los partidos de la Selección Peruana. | Fuente: FPF

Miguel Trauco fue uno de los jugadores más regulares de la Selección Peruana en la Copa América 2019. Y tras caer ante Brasil en la final, el lateral nacional no esperó mucho y de inmediato se sumó a los entrenamientos del Flamengo en Rio de Janeiro, pese a que su continuidad todavía no está definida.

Precisamente, Trauco dio algunos detalles sobre su futuro en charla con Líbero. "El técnico (Jorge Jesus) me habló, quería que esté temprano. Hoy entreno y viajo que estoy en lista para el partido del miércoles (por Copa de Brasil)", contó el lateral peruano.

"Tengo contrato hasta diciembre, me encantaría quedarme en Flamengo. Son decisiones del club, ya se verá. Si no me quedo, trataré de buscar algo mejor", agregó el jugador de la Selección Peruana.

Por otro lado, Miguel Trauco analizó el papel de la bicolor tras lograr el subcampeonato de América. "Ahora tenemos la valla en alto, el fútbol es exigencia y competencia, así que toca seguir. Eso es normal, uno siempre quiere llegar a instancias finales y ganar títulos", finalizó.