La Selección Peruana Sub-20 sumó 3 puntos en el último Sudamericano de su categoría. | Fuente: Photosport

Perú tendrá la oportunidad de lavarse la cara por la fallida intención de ser finalmente organizador del Mundial Sub 17 2019 en dos años, cuando se le presente la chance de poder albergar el Mundial Sub 20. El presidente de la FPF, Agustín Lozano, manifestó que han recibido un ofrecimiento de parte de la FIFA para que postulen a ser la sede de este evento.

"La FIFA nos ha dado la posibilidad de concursar para ser sede del Mundial Sub 20 del 2021. Espero que el gobierno peruano, aún cuando tengamos que lamentar la no realización del Mundial Sub 17, considere en mirar la infraectructura deportiva porque eso es lo que necesita algunas regiones del país", dijo Agustín Lozano en RPP Noticias.

Por otra parte, Agustín Lozano volvió a confirmar que el Sudamericano Sub 17 sí se realizará en Perú de todas maneras, aún con todos los problemas vinculados al Mundial.

"A pesar de que hemos tenido problemas en el tema del Sudamericano, puedo confirmar que este se jugará en San Marcos. Nos hemos dividido los trabajos y hemos viajado a distintos lugares, incluso hemos recibido el apoyo tanto de Gianni Infantino como Alejandro Domínguez. Vamos a demostrar que el Perú tiene la capacidad para albergar competiciones grandes, aunque lamentamos que no hayamos podido ser la sede del Mundial Sub 17", concluyó Agustín Lozano.