Agustín Lozano anunció elecciones para diciembre | Fuente: Andina

Tras conocerse que Perú no organizará el Mundial Sub 17 Felipe Cantuarias pidió que se convoque eleciones en la Federación Peruana de Fútbol lo antes posible frente a la "crisis institucional" que se estaba viviendo actualmente. Ante esta solicitud, el presidente encargado de la FPF, Agustín Lozano, aseguró que no puede adelantarse porque hay un cronograma que cumplir.

"Hay una hoja de ruta con FIFA y CONMEBOL con la cual estamos siendo muy respetuosos. Las autoridades de la FPF estamos respetando al pie de la letra los nuevos estatutos. Y en estricto cumplimiento de lo que se dispuso el año pasado, en diciembre se ha establecido un proceso eleccionario", indicó Agustín Lozano a RPP Noticias.

¿Por qué no se adelanta las elecciones? "Seré fiel cumplidor de la hoja de ruta. Incluso, a medio año ya debemos comenzar con las (elecciones) ligas distritales y regionales para que elijan a sus nuevos representantes".

Agustín Lozano anunció que estará viajando a Roma a un congreso de la FIFA, ente que lo reconoce como presidente encargado de la Federación Peruana de Fútbol,

Sobre las declaraciones del expresidente de Sporting Cristal indicó que "Él ha sido asesor principal de la presidencia, miembro del Comité consultivo y tiene mucho que explicarle a la asamblea de bases. Él es el menos indicado para opinar de este tema, lo invoco a que guarde tranquilidad y mesura porque es responsable de todo lo que la FPF ha podido vivir en su momento", sentenció