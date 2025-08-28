Perú rechazó partido amistoso con Uzbekistán, clasificada al próximo mundial: ¿cuál fue el motivo?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las Eliminatorias Sudamericanas aún no culminan, pero la Federación Peruana de Fútbol (FPF) viene trabajando en una serie de amistosos para las próximas fechas FIFA.

RPP pudo conocer que la entidad recibió una invitación para disputar un partido amistoso ante Uzbekistán en el mes de octubre, una de las selecciones clasificadas al Mundial 2026. Sin embargo, la propuesta fue rechazada.

La idea de la Federación Peruana de Fútbol es que los encuentros para la fecha doble de ese mes se disputen en Estados Unidos y que, al menos, uno de los rivales sea de Sudamericana.

Pero eso no es todo. La planificación de la FPF es que los partidos de octubre sean dirigidos por Óscar Ibáñez. De hecho, el propio técnico de la Bicolor indicó que conversó con el presidente Agustín Lozano para que puedan continuar hasta noviembre.

Perú tiene confirmado amistoso en noviembre en Rusia

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció que La Bicolor realizará una gira internacional en Rusia en la fecha FIFA de noviembre.

La Selección Peruana enfrentará a Rusia y Chile los días 12 y 18 de noviembre. El equipo nacional volverá a presentarse en territorio ruso tras su participación en el Mundial 2018.

Calendario de partidos

12 de noviembre

Rusia vs Perú

Estadio Gazprom Arena, San Petesburgo

18 de noviembre

Chile vs Perú

Estadio Fisht de Sochi

Perú rechazó amistoso contra Uzbekistán | Fuente: X