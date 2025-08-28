De sparring a convocado: Piero Cari, de 18 años, cerca de ser llamado por Óscar Ibáñez para duelos de Perú en Eliminatorias

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección Peruana realizó su cuarto entrenamiento en las instalaciones de la Videna de cara a los duelos ante Uruguay y Paraguay, correspondientes a las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Entre las novedades surgió la gran posibilidad que Piero Cari sea convocado.

RPP pudo conocer que Cari pasaría de sparring a ser llamado por el seleccionador Óscar Ibáñez, que apostaría por el volante de Alianza Lima para que integre el plantel de la bicolor pensando en el cierre de las Eliminatorias.

El mediocampista de 18 años, que destacó con Alianza Lima en partidos de la Liga1 y Copa Libertadores, integraría la lista de viajeros del combinado peruano que viajará el sábado a Montevideo para el duelo contra los 'charrúas'.

Perú llegará con bajas para las últimas jornadas de las Eliminatorias tras confirmarse las desconvocatorias de los jugadores de Universitario de Deportes, Alex Valera y Edison Flores.

Programación fecha 17 Eliminatorias Sudamericanas

4 de septiembre

6:30 p.m. | Uruguay vs Perú

6:30 p.m. | Colombia vs Bolivia

6:30 p.m. | Paraguay vs Ecuador

6:30 p.m. | Argentina vs Venezuela

7:30 p.m. | Brasil vs Chile

Programación fecha 18 Eliminatorias Sudamericanas

9 de septiembre

6:00 p.m. | Ecuador vs Argentina

6:30 p.m. | Perú vs Paraguay

6:30 p.m. | Venezuela vs Colombia

6:30 p.m. | Bolivia vs Brasil

6:30 p.m. | Chile vs Uruguay