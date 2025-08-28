Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 28 de agosto | (San Agustín) - "Si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no lo dejaría perforar las paredes de su casa"
EP 1061 • 12:20
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46
RPP Data
RPP Data
Cáncer infantil: equipo especializado ausente en el INEN hasta 2026
EP 288 • 03:44

De sparring a convocado: Piero Cari, de 18 años, cerca de ser llamado por Óscar Ibáñez para duelos de Perú en Eliminatorias

Piero Cari con Kevin Quevedo en los entrenamientos de la Selección Peruana.
Piero Cari con Kevin Quevedo en los entrenamientos de la Selección Peruana. | Fuente: Selección Peruana
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

El volante de Alianza Lima viajaría con la Selección Peruana a Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección Peruana realizó su cuarto entrenamiento en las instalaciones de la Videna de cara a los duelos ante Uruguay y Paraguay, correspondientes a las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Entre las novedades surgió la gran posibilidad que Piero Cari sea convocado.

RPP pudo conocer que Cari pasaría de sparring a ser llamado por el seleccionador Óscar Ibáñez, que apostaría por el volante de Alianza Lima para que integre el plantel de la bicolor pensando en el cierre de las Eliminatorias.

El mediocampista de 18 años, que destacó con Alianza Lima en partidos de la Liga1 y Copa Libertadores, integraría la lista de viajeros del combinado peruano que viajará el sábado a Montevideo para el duelo contra los 'charrúas'.

Perú llegará con bajas para las últimas jornadas de las Eliminatorias tras confirmarse las desconvocatorias de los jugadores de Universitario de Deportes, Alex Valera y Edison Flores.

Programación fecha 17 Eliminatorias Sudamericanas

4 de septiembre 

  • 6:30 p.m. | Uruguay vs Perú
  • 6:30 p.m. | Colombia vs Bolivia
  • 6:30 p.m. | Paraguay vs Ecuador
  • 6:30 p.m. | Argentina vs Venezuela
  • 7:30 p.m. | Brasil vs Chile 

Programación fecha 18 Eliminatorias Sudamericanas

9 de septiembre 

  • 6:00 p.m. | Ecuador vs Argentina
  • 6:30 p.m. | Perú vs Paraguay
  • 6:30 p.m. | Venezuela vs Colombia
  • 6:30 p.m. | Bolivia vs Brasil
  • 6:30 p.m. | Chile vs Uruguay

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Piero Cari Selección Peruana Eliminatorias 2026 Selección de Uruguay Selección de Paraguay

Más sobre Selección Peruana

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA