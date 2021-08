Gabriel Costa llegará en gran forma a la Selección Peruana. | Fuente: Prensa Colo Colo

Gabriel Costa tiene motivos para sonreír. Y es que el último viernes fue convocado a la Selección Peruana para las Eliminatorias Qatar 2022 y este sábado anotó un gol y dio una asistencia en la victoria 2-0 de Colo Colo contra Antofagasta.

Luego de su gran actuación, Gabriel Costa fue consultado por la prensa chilena en relación a su llamado a la Selección Peruana. Se mostró más que contento al ser considerado nuevamente a la blanquirroja que dirige el director técnico Ricardo Gareca.

"Orgulloso porque me he preparado y tener una oportunidad. Trataré de disfrutar. Ahora se me están dando las cosas y los objetivos vienen de a poco. Eso me pone contento", sostuvo Costa a TNT Sports.

Costa, más que feliz por volver a la Selección Peruana

Gabriel Costa llega motivado para su vuelta a la Selección Peruana. | Fuente: TNT Sports

Asimismo, el también exdelantero del Sporting Cristal respondió sobre su nivel en los últimos partidos en el conjunto 'Cacique'.

"Feliz y contento por el triunfo. Con la mentalidad de seguir en este camino y esa preparación. Rescatar que hasta el último presionamos y logramos el triunfo. Cada uno se prepara bien y ahora toca descansar", añadió.

Hay que tener en cuenta que Gabriel Costa fue convocado a la blanquirroja para la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022 de Conmebol. La bicolor de Ricardo Gareca chocarán ante Uruguay, Venezuela y Brasil.

Su último partido en el 'equipo de todos' fue en noviembre del año 2019 en duelo amistoso contra Colombia en la ciudad de Miami.

NUESTROS PODCAST

¿La vacuna Johnson & Johnson es efectiva contra la variante Delta?

Según un último estudio, esta vacuna habría demostrado ser efectiva para combatir los estados graves y la muerte por coronavirus. El Dr. Elmer Huerta nos explica los detalles sobre las características de esa vacuna.