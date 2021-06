Gianluca Lapadula ante Ecuador. | Fuente: EFE

La Selección Peruana resucitó en las Eliminatorias Qatar 2022 con una victoria por 2-1 ante Ecuador en Quito. El entrenador Ricardo Gareca mostró su satisfacción por los ltres puntos y destacó el juego de sus dirigidos.

El 'Tigre' Gareca destacó lo realizado por Gianluca Lapadula que dio las asistencia en los goles de Christian Cueva y Luis Advíncula. "Lapadula en ningún momento pidió el cambio, nosotros al término del primer tampoco lo analizamos. Él no tenía ningún problema en la altura. Él no tuvo experiencia previa, pero no tuvo ningún síntoma en cuanto a la altura", aseguró.



Sobre cómo decidió colocar de inicialista a Gianluca Lapadula, sostuvo: "Paolo estaba con algunos inconvenientes y SE decidó que él esté desde el comienzo del partido. El rendimiento coletivo es lo más destacable".



Gareca, además, lamentó el mala arranque de Perú en las Eliminatorias. "Lamentablemente no tuvimos el arranque deseado, de hecho, no podemos borrar ese inicio. El hincha tiene que entender que independientemente de resultados, el grupo busca que este sea comienzo de mejora", puntualizó.

"No hicimos un mal partido en Paraguay, lo mismo que con Brasil o el otro día el primer tiempo ante Colombia jugamos bien también; hoy el equipo también hizo un buen partido, de pronto por el resultado y lo emotivo por ahí podemos decir sí que es el mejor partido", culminó.

Perú sumó cuatro puntos en la tabla de posiciones y trabaja para salir de los últimos lugares de las Eliminatorias.





