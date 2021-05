Gianluca Lapadula sobre Paolo. | Fuente: FPF - AFP

A 10 días del partido ante Colombia por la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022, el delantero Gianluca Lapadula se mostró contento sobre su nueva convocatoria y espera la oportunidad de ser titular ante el combinado 'cafetero' en el Estadio Nacional.

En entrevista a FPF Play, Gianluca Lapadula fue consultado sobre la posibilidad de conformar una dupla ofensiva junto a Paolo Guerrero, que el domingo retornó a las canchas tras cinco semanas en el duelo entre Inter de Porto Alegre versus Gremio.

"Espero que pueda volver muy pronto. Como lo he dicho antes, me gusta jugar con un compañero cerca a mí. Eso no es un problema. Espero conocerlo", señaló el goleador del Benevento de Italia, que perdió la categoría en la Serie A.

Lapadula, además, se refirió a cómo espera que sea su primer gol con la bicolor. "He imaginado ese gol. Espero poder ayudar a la selección. Quiero ese gol con Perú así sea de nariz, lo importante es anotar", indicó.



También 'Lapagol' definió sus características como goleador. "Soy un '9' que le gusta luchar todas las pelotas. Para un delantero es muy importante jugar dentro del área. He jugado siendo la única punta o con dos, pero me acomodo bien. La idea es jugar", puntualizó.

Lapadula fue titular en la derrota ante Argentina en Lima e ingresó en el segundo tiempo del compromiso ante Chile, en Santiago.





