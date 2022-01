Lapadula en la Selección Peruana. | Fuente: AFP

Gianluca Lapadula no atravieza el mejor momento. Según su entrenador en Benevento, el atacante de la Selección Peruana le pidió no jugar más en el equipo italiano debido que su deseo es fichar por uno de los clubes del Serie A que están interesados en sus servicios para el 2022.

"Lapadula no será convocado porque el futbolista, tras las vacaciones, me dijo que no quiere seguir jugando en el Benevento", afirmó el estratega en rueda de prensa.

Desde ese momento, nació la polémica en torno a Lapadula, cuyo abogado Pablo Rodella rechazó las declaraciones del técnico Fabio Caserta, quien no ha considerado a 'Lapagol' de cara al choque contra el Calcio Monza por la jornada 19 de la Serie B.

Lapadula continuó esta temporada en Benevento a pesar de las ofertas desde la Serie A a mediados del 2021. Sin embargo, ahora la historia es diferente, ya que su intención es salir a un club más poderoso y tendría propuestas en concreto del Cagliari, Bologna y Torino.

Torino, que ocupa el noveno puesto de la Serie A, arranca como el favorito de Lapadula debido que es de la ciudad en la que nació hace 31 años.

¿Lapadula llegará sin fútbol a las Eliminatorias?

Gianluca Lapadula es la carta de gol de la Selección Peruana y la afición nacional está pendiente de su actualidad. Por ello, la pregunta es si volverá a jugar previo a los choques contra Colombia y Ecuador que se efectuarán el 28 de enero y 1 de febrero, respectivamente.

Cabe recordar, que en la Serie B se hizo una pausa por las fiestas de fin de año, así Benevento no juega desde el 15 de diciembre cuando perdió 2-1 ante Fiorentina por la Copa de Italia. Es decir, si no vuelve a jugar por su aún club en los próximos días, el delantero ítalo-peruano llegaría con casi mes y medio sin fútbol para los trascendentales choques de la bicolor.

Desde la Videna se espera que se solucine lo más antes posible el caso de Lapadula, que lleva cinco goles con el combinado peruano que lucha por llega a su segundo Mundial en forma consecutiva.

A continuación, el comunicado del representante legal de Gianluca Lapadula:

“Con referencia a las declaraciones hechas hoy por el Sr. Fabio Caserta, según las cuales Gianluca Lapadula supuestamente quería irse de Benevento y no quería jugar contra Monza ya, tenemos la intención de especificar lo siguiente.

- La posibilidad de un “divorcio” de Benevento ya se había planteado seriamente el verano pasado pero luego, de acuerdo con la Compañía que nunca ha rehuido esta eventualidad pero siempre ha mostrado interés y disponibilidad, se decidió aplazar cualquier decisión hasta la reapertura del mercado de invierno. Es por tanto probable, a la luz de sus declaraciones de hoy, que el señor Caserta no ha sido informado de esta circunstancia”, manifestó el abogado Pablo Rodella en un comunicado.

Quedan los 10 goles marcados en lo que va de Campeonato que, realmente, lo dicen todo sobre la profesionalidad, el rendimiento y el apego de Lapadula a la camiseta del Benevento.

- Mi cliente también niega, de la manera más absoluta, que le haya dicho a alguien que no quiere jugar contra Monza. Al contrario, siempre ha declarado -y ayer también, a través de mensajes escritos a los socios del Club- que quiere honrar la camiseta del Benevento hasta el último momento de su estancia. Es por estos motivos, pues, que reconoció con asombro y desconcierto la no convocatoria para el partido de mañana ante el Monza”.





