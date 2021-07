Gianluca Lapadula, '9' de la Selección Peruana. | Fuente: EFE

Gianluca Lapadula fue sinónimo de gol en la Selección Peruana que ocupó el cuarto lugar de la Copa América 2021. El popular 'Bambino' anotó tres goles y dio una asistencia en el campeonato por lo cual su desempeño ha sido alabado hasta por la Serie A.



Esta vez, el exfutbolista de la Selección Peruana Gerónimo Barbadillo no escatimó elogios para Lapadula. "Sí, pero necesita gente que lo haga jugar. Él es un hombre gol", señaló en entrevista a Trome.



Barbadillo, además, se refirió a la comparación que hizo Pedrito Ruiz sobre Lapadula y Franco Navarro. "Se parecen en que no dejar salir a los centrales. A los defensas no les gusta que los marquen, no saben qué hacer. La diferencia es que Franco tenía a Cueto y Uribe, que le servían la pelota y la ponían donde querían", agregó.

El campeón con Perú en la Copa América 1975 indicó que Lapadula puede tener un mejor rendimiento en los próximos partidos de la bicolor.

"Claro, es un hombre de área, determinante. El problema es que no tiene jugadores que le sirvan en profundidad y cuando un delantero no tiene eso su juego se resiente, como él es muy generoso igual destaca", puntualizó.

Gerónimo Barbadillo es una de las glorias del fútbol peruano. Jugó en el extranjero en Tigres de México y en Italia en Udinese, Avellino y Sanvitese.

