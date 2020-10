Gianluca Lapadula juega en el Benevento de la Serie A de Italia | Fuente: Instagram

Para Ricardo Gareca, opciones en el puesto de centrodelantero no le faltan a la Selección Peruana cuando no está Paolo Guerrero. En el comienzo de las Eliminatorias Qatar 2022 y sabiendo que no puede contar con el capitán, llamó a Jefferson Farfán, Raúl Ruidíaz y Yordy Reyna.

Tres jugadores que durante su proceso fueron las alternativas al puesto del ‘9’, aunque hay otros que están en su mira, como Aldair Rodríguez, Matías Succar y Alex Valera, quienes recibieron su primera convocatoria de carácter oficial.

No obstante, sin Guerrero en cancha, Perú no ha presentado un número regular de goles del centrodelantero, aunque Ricardo Gareca siempre valoró sus desempeños en el campo.

Desde hace unos años, quien también apareció como posible jugador a ser llamado fue Gianluca Lapadula, el atacante nacido en Italia y de descendencia peruana por su madre, factor que le permite ser elegible, aunque con trámites de por medio para poder ser convocado.

En 2016 el ‘Tigre’ se reunió con él para manifestarle su deseo de tenerlo en la ‘bicolor’ y aunque actualmente parecieran estar descartadas las opciones según todo lo expresado desde Videna, el delantero realizó un gesto recordando sus raíces. A través de su cuenta de Instagram, Lapadula compartió la fotografía de un tatuaje en su hombro izquierdo, con una imagen alusiva a la cultura peruana.

“Mis orígenes, la mitad de mi corazón, la mitad de mi sangre. Perú”, escribió el futbolista.

Gianluca Lapadula, de 30 años, pertenece actualmente al Benevento de la Serie A de Italia, donde anotó su primer gol en la temporada actual.