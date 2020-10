Miguel Trauco disputó todo el partido ante Paraguay en Asunción | Fuente: EFE | Fotógrafo: Nathalia Aguilar

Por ser parte habitual del once de la Selección Peruana, no cabía dudas de que Ricardo Gareca iba a apostar por él en el flanco izquierdo, aunque los registros de Miguel Trauco indicaban que no disputaba un partido oficial desde hace siete meses.

El futbolista de Saint Étienne fue titular ante Paraguay en el debut de las Eliminatorias Qatar 2022 y estuvo bajo observación. Pese a que en otros momentos el zurdo cumplió en la bicolor sin tener tampoco tantos minutos de juego a nivel de clubes, la para nunca había sido tan larga y en ciertos momentos del compromiso en Asunción le costó.

Trauco controló mal un balón y Miguel Almirón se lo robó, acción que derivó en la falta de Carlos Zambrano que pudo costarle la expulsión. Además, en otro instante puntual del cotejo, no ejerció presión alta sobre Blas Riveros, quien centró para el primer gol de Ángel Romero.

No obstante, tuvo un valor muy positivo y fue en la faceta de ataque. Tras recibir de Christofer Gonzales, asistió de buena forma para el cabezazo de André Carrillo que selló el 2-2.

Desde Francia siguieron su desempeño y resaltaron su aparición oportuna para contribuir en el primer punto de la Selección Peruana en el torneo.

“Miguel Trauco brilla con Perú”, tituló el club galo en su página web, añadiendo que “Miguel Trauco se ubicó en el lado izquierdo en la defensa peruana y le dio un gran centro a André Carrillo para empatar mediante cabezazo. Una acción decisiva para Perú, que igualó a falta de cinco minutos del final”.

Para el próximo choque en las Eliminatorias, Perú recibirá a Brasil el martes 13 de octubre en el Estadio Nacional de Lima.