Gianluca Lapadula y Ricardo Gareca durante los entrenamientos en la Videna | Fuente: Selección Perú

Gianluca Lapadula se convirtió desde octubre pasado en una de las alternativas concretas para formar parte de la Selección Peruana. Luego de cumplir todo el trámite y documentación, se acercó al comando técnico y recibió el visto bueno de Ricardo Gareca para ser considerado en la convocatoria de los cotejos contra Chile y Argentina.

No obstante, pasaron años desde el primer contacto entre la Federación Peruana y el futbolista, el cual no acabó con su consideración inmediata. En diálogo con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Noticias, conto el por qué dio el paso para finalmente vestirse con la ‘bicolor’.

“Hace cinco años cundo me reuní con el ‘profe’ Gareca, me gustó mucho la idea de jugar por la blanquirroja, pero también yo quería acercarme mucho más a mis orígenes. También estudiar el idioma y la historia. Creo que este momento es el mejor de mi carrera, porque yo me encuentro bien, tengo un buen estado físico y mental, es por eso por lo que tomé esta decisión”, indicó.

El actual delantero del Benevento italiano dejó en claro que “nunca” rechazó el llamado de la Selección Peruana, cuando contactaron con él en 2016.

“Yo nunca he rechazado a la selección, esa es la verdad. Yo tenía los play-offs con mi equipo (Pescara). Creo que en ese momento no estaba cerca al país, es por eso”, señaló.

Tras cumplir rápidamente con la documentación exigida en el reglamento de FIFA, Gianluca Lapadula finalmente pudo representar a Perú, algo que surgió desde el llamado que realizó antes que todos a Ricardo Gareca

“Fue el primero Gareca. Yo le dije que quería jugar con la selección si estaba la posibilidad. Yo tenía muchas ganas de jugar por la selección”, manifestó.