¿Con Perú en la mira? Gustavo Álvarez anunció su salida de U de Chile: "Hay un profundo desgaste"

La Selección Peruana está en búsqueda de técnico. Desde la salida de Óscar Ibáñez, quien dirigió las últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) está trabajando en encontrar al estratega para el siguiente proceso mundialista.

Uno de los nombres que surgió en los últimos meses fue Gustavo Álvarez. Y es que su buena campaña con U. de Chile, y su experiencia en el fútbol peruano, lo ponían como un candidato serio. Pero, por su relación con el cuadro sureño —prácticamente— lo descarta.

Pero todo puede cambiar en los días o semanas siguientes. El argentino informó —el último lunes— que dejará la U a finales de temporada. En conferencia de prensa, dijo que su salida de debe a un "profundo desgaste".

"Quiero ser bien claro. Siento un profundo desencuentro entre la razón y el corazón. Me enamora este club, haciendo referencia a jugadores, funcionarios y al hincha. La razón es de un profundo desgaste”, indicó.

¿Qué provocó el "profundo desgaste" en Gustavo Álvarez?

Al ser consultado sobre qué provocó el "profundo desgaste", dio a entender que la diferencia entre lo ofrecido con los logros alcanzados no iba acorde y, por ello, le pidió a la dirigencia buscar a otro entrenador.

“A mi criterio, los proyectos deportivos tienen que tener objetivos bien claros de acuerdo a la magnitud y la historia de las instituciones", indicó en un inicio.

"Definido eso, deben estar los recursos humanos, de infraestructura, logística y profesionales de acuerdo a eso. En segundo lugar, los grandes beneficios económicos, los números azules, emparejados con los logros deportivos, si no van de la mano, la diferencia la paga el entrenador, los jugadores y lo sufre el hincha”, complementó.

¿Gustavo Álvarez tiene alguna propuesta de trabajo?

Por último, al ser consultado sobre si tiene alguna propuesta de trabajo, indicó que solo desea descansar y estar con su familia.

"Mirando a los hinchas, yo no tengo ninguna propuesta de trabajo. Mi planificación para enero es descansar y recargar energías con mi familia", finalizó.

