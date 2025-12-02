Perú vs. Venezuela EN VIVO vía DSports: se enfrentan por la fecha 4 de la Liga de Naciones Femenina

Perú vs Venezuela EN VIVO: se enfrentan HOY, martes 2 de diciembre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones Femenina 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Metropolitano de Lara, desde las 6:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DSports y DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

► Tabla de posiciones Conmebol Liga de Naciones Femenina EN VIVO: sigue los resultados en la fecha 4

Venezuela vs. Perú: alineaciones confirmadas en Liga de Naciones Femenina

Perú: Mia Shalit; Brayelynn Llamoca, Tifani Molina, Claudia Cagnina, Gabriela García, Sandra Arévalo ©, Mía León, Andrea Thorisson, Valerie Gherson, Alesia García y Raquel Bilcape. DT: Antonio Spinelli.

Venezuela: Nayluisa Cáceres; Bárbara Martínez, Yanifer Giménez, D. Carrasco, G. García, D. Rodríguez, D. Rodríguez, A. Herrera, B. Olivieri, Deyna Castellanos © y E. Higuera. DT: Ricardo Belli.

Venezuela vs Perú en vivo - minuto a minuto

Sigue el minuto a minuto del partido Perú vs Venezuela en vivo desde el Estadio Metropolitano de Lara por la fecha 4 de la Liga de Naciones Femenina 2025-26 a partir de las 6:00 p.m. (hora peruana). No te pierdas el minuto a minuto con RPP.pe.

𝗘𝗹 𝗼𝗻𝗰𝗲 𝘁𝗶𝘁𝘂𝗹𝗮𝗿 𝗲𝗹𝗲𝗴𝗶𝗱𝗼 𝗽𝗼𝗿 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗶𝗼 𝗦𝗽𝗶𝗻𝗲𝗹𝗹𝗶 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗻𝗳𝗿𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿 𝗮 𝗩𝗲𝗻𝗲𝘇𝘂𝗲𝗹𝗮 🇻🇪



🏟️ Metropolitano de Lara

🕙 18:00 hrs (peruana)

📺 DIRECTV

🗓️ Fecha 4

— La Bicolor (@SeleccionPeru) December 2, 2025

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Venezuela vs Perú: ¿cómo llegan a la fecha 4 de la Liga de Naciones Femenina 2025-26?



Venezuela llega al encuentro luego de empatar 0-0 con Ecuador en la fecha 3 de la Liga de Naciones Femenina. Perú, en tanto, llega tras vencer 3-1 a Chile.

¿Cuándo y dónde juegan Venezuela vs Perú EN VIVO por la Liga de Naciones Femenina 2025-26?



El partido entre Venezuela vs Perú se disputará este martes 2 de diciembre en el Estadio Metropolitano de Lara. El recinto tiene capacidad para 40 312 espectadores.

¡𝗛𝗼𝘆 𝘁𝗼𝗱𝗼 𝘂𝗻 𝗽𝗮𝗶́𝘀 𝗰𝗼𝗻 𝘂𝘀𝘁𝗲𝗱𝗲𝘀, 𝗰𝗵𝗶𝗰𝗮𝘀! 🫂🇵🇪



⚽️ Venezuela 🇻🇪 vs 🇵🇪 #LaBicolor

🗓️ Fecha 4

📺 DIRECTV

— La Bicolor (@SeleccionPeru) December 2, 2025

¿A qué hora juegan Venezuela vs Perú EN VIVO por la Liga de Naciones Femenina 2025-26?



En Perú , el partido Venezuela vs Perú comienza a las 6:00 p.m.

, el partido Venezuela vs Perú comienza a las 6:00 p.m. En Venezuela , el partido Venezuela vs Perú comienza a las 7:00 p.m.

, el partido Venezuela vs Perú comienza a las 7:00 p.m. En Colombia, el partido Venezuela vs Perú comienza a las 6:00 p.m.

En Ecuador, el partido Venezuela vs Perú comienza a las 6:00 p.m.

En Bolivia, el partido Venezuela vs Perú comienza a las 7:00 p.m.

En Argentina, el partido Venezuela vs Perú comienza a las 8:00 p.m.

En Brasil, el partido Venezuela vs Perú comienza a las 8:00 p.m.

En Chile, el partido Venezuela vs Perú comienza a las 8:00 p.m.

En Uruguay, el partido Venezuela vs Perú comienza a las 8:00 p.m.

En Paraguay, el partido Venezuela vs Perú comienza a las 8:00 p.m.

Venezuela vs Perú: alineaciones posibles



Venezuela: Nayluisa Cáceres; Bárbara Martínez, Verónica Herrera, Yenifer Giménez, Raidelin Carrasco; Dayana Rodríguez, Danuska Rodríguez, Bárbara Oliveri; Gabriela García, Ailing Herrera y Deyna Castellanos.

Perú: Mia Shalit; Luana Chamochumbi, Tifani Molina, Claudia Cagnina, Gabriela García, Sandra Arévalo, Mía León, Andrea Thorisson, Valerie Gherson, Alesia García y Raquel Bilcape.

Venezuela vs Perú: últimos resultados en la Liga de Naciones Femenina 2025-26

Venezuela 0-0 Ecuador

Perú 3-1 Chile

