Gustavo Dulanto | Fuente: Riga FC

En los últimos días se dio a conocer que Gustavo Dulanto, defensor peruano que actualmente milita en el Riga FC de Letonia, sufrió una lesión que loo mantendrá alejado de las canchas por varios meses. Por su parte, el futbolista se refirió a su actualidad profesional y a la posibilidad de ser considerado en la Selección Peruana.

"Estoy un poco triste por la lesión, pero el ánimo a tope para la tristeza y frustración convertirla en trabajo. Apenas llegué al club, en un mes, jugué ocho partidos, todos de titular. Había logrado ser titular en tan poco tiempo, y esta lesión me sucedió hace unos días, me agarra de la nada, ya que nunca me había lesionado, habré tenido golpes pero he jugado, ahora con los estudios que se hicieron salió ligamento cruzado, toca ponerle buena onda a este momento, la rodilla está cada vez desinflamando y eso es bueno para poder operarse", afirmó Dulanto en Radio Ovación.

Asimismo, el ex Universitario de Deportes agregó: "Estoy viajando a Eslovenia en estos días, allí hay un doctor que atiende a deportistas de las olimpiadas por lo que confían mucho en su trabajo. Creo que es mínimo un mes allá, ya que debo de operarme y estar un mes de rehabilitación allá. Me ha sorprendido cómo se está manejando y todo eso, me pone contento esta situación".

Gustavo Dulanto piensa en la Selección Peruana:

En tanto a qué opina de la designación de Juan Reynoso como nuevo técnico de la Selección Peruana, Dulanto agregó: "Como futbolista y entrenador ha demostrado la calidad que tiene. Tuve un poco de su entrenamiento en Garcilaso (Cusco FC) antes que me vaya a Portugal y trabaja mucho. Todo lo tiene muy detallado. Allí están sus frutos, campeón con Cruz Azul, con Melgar, entre otros".

Por último, el defensor agregó: "En mi puesto hay muy buenos elementos, la temporada pasada creo que tuve buenas actuaciones, pero respeto cada decisión de cada técnico. Uno siempre trabajará para pelear en la Selección. Ahora tengo el problema en la rodilla, donde mínimo estaré seis meses. Volveré más fuerte para pelear ese cupo en la Selección, donde hay buenos elementos".