Alexander Robertson | Fuente: Manchester City

Este lunes, Gustavo Roverano, actual entrenador de la Selección Peruana Sub 20, conversó en exclusiva con RPP Noticias sobre los jugadores convocados para el microciclo de su categoría y fue consultado, puntualmente, por la ausencia de Alexander Robertson, jugador escocés con orígenes peruanos.

Como se recuerda, Robertson, jugador de 19 años, actualmente milita en las divisiones inferiores de Manchester City, por su parte, Roverano indicó: "Aún no tiene los documentos para estar con nosotros. Con él se ha perdido la comunicación, la gente de captación tuvo contacto siempre con él y con su papá, sabemos que por el momento no estaba jugando ahora".

Asimismo, Roverano agregó: "Se cortó la comunicación, no sabemos qué pasó realmente, es un jugador que a mí sí me interesaba por los videos que vi de él, por el nivel donde está jugando".

Por último, el entrenador uruguayo sostuvo: "Hay que tener en cuenta que Robertson puede jugar por Escocia, Australia e Inglaterra. Puede tener documentos por Perú también, tiene varias opciones. No sé lo que habrá pasado con la comunicación, pero para este microciclo no se le pudo tener".

Gustavo Roverano sobre Catriel Cabellos:

En tanto al llamado de Catriel Cabellos como invitado para la lista de convocados de liga local de Juan Reynoso, Roverano sostuvo: "Cuando empiezo este proceso no tenía conocimiento de Catriel. Sabía que había jugado en la Sub 17 y que estaba en Argentina. Como ha pasado con muchos futbolistas, una cosa es verlo por video y otra cosa es tenerlo en directo. Desde el primer momento que lo conocí, cuando fuimos a Uruguay, ya me di cuenta la capacidad futbolística y la formación que tiene. En ese sentido no me sorprende porque era cuestión de tiempo que Juan lo conozca a Catriel y que lo vea jugar".