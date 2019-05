Héctor Chumpitaz y Hugo Sotil glorias de la Selección Peruana. | Fuente: Mastercard | Fotógrafo: ANDY RAIN

La Copa América llegó a Lima como parte de su gira por toda Sudamérica. El evento contó con la presencia de los ex jugadores, Héctor Chumpitaz y Hugo Sotil, quienes ganaron el torneo con la Selección Peruana en 1975.

‘’Los recuerdos son gratos. La copa de 1975 se consiguió a base de pulmón y sacrificio. Antes las selecciones no tenían las mismas facilidades que hay ahora. Para aclimatarnos nos íbamos a entrenar a Juliaca y los viajes los hacíamos todos por tierra. Pero creo que la unión de los jugadores, la buena disposición de los dirigentes y todos los que estábamos involucrados influyó en la obtención del campeonato”, señaló Héctor Chumpitaz, capitán del equipo peruano que se coronó campeón.

Por su parte, Hugo Sotil, autor del único gol de la final que le dio el segundo título sudamericano a Perú, recordó lo complicado que fue obtener el permiso por parte de su club, el FC Barcelona.

‘’Solicité permiso al club, pero no me lo dieron. Tras ello, hubo comentarios de personas que decían que yo ya no quería jugar por Perú, así que finalmente decidí escaparme y viajé a encontrarme con mis compañeros. Es una emoción muy grande saber que marqué el gol que llevó a mi país a salir campeón’’, recordó el ‘Cholo’ Sotil.