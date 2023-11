Hinchas realizaron banderazo a favor de la selección peruana previo al duelo con Venezuela

Los hinchas incondicionales. Un grupo de aficionados se reunió en los exteriores de la Videna para dar su respaldo a la Selección Peruana a menos de 24 horas del partido con su similar de Venezuela por las Eliminatorias al Mundial 2026.

Un grupo de personas expresaron su aliento a la Blanquirroja con cánticos y aplausos a los jugadores del combinado nacional, que luego de los entrenamientos en Videna fueron trasladados al hotel Dazzler de San Isidro.

Los integrantes de la Selección Peruana respondieron este gesto y salieron a los exteriores del hotel para agradecer a todos los hinchas que continúan apoyando pese a los malos resultados que se han dado en estas cinco primeras fechas de las Eliminatorias Sudamericanas.

Juan Reynoso, técnico de la Selección Peruana, habló en conferencia de prensa sobre los comentarios generados en redes sociales con relación a su continuidad y descartó que haya renunciado.

"Estamos enfocados en lo de mañana. Me veo hasta diciembre de 2025, que es mi contrato. Hasta ahí me veo", indicó.

Luego, habló sobre un spot publicitario que pedía algunos cambios. "Me sorprende. No tengo acceso a redes y no vivo el minuto a minuto. Si algún patrocinador menciona algunos cambios, creo que el que más quiere cambio en el fútbol peruano soy yo. Ojalá vaya por ese lado", dijo el estratega nacional de 53 años.

Selección Peruana: Hinchas realizan banderazo previo al decisivo duelo con Venezuela | Fuente: RPP/Fiorella Ramirez

Venezolanos también realizaron banderazo

Cientos de ciudadanos venezolanos colmaron esta tarde los exteriores del hotel Westin en San Isidro para recibir a los integrantes de su selección, que mañana enfrentará a Perú por la sexta jornada de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Las personas llegaron desde las 2:00 p.m. para darle su apoyo a la 'Vinotinto', que hasta el momento se encuentra en el quinto lugar de la tabla con ocho puntos, gracias a los dos triunfos y dos empates conseguidos hasta el momento.

El buen momento de la selección venezolana ha motivado más a sus compatriotas, quienes radican desde más de un año en el Perú. Incluso familias completas han acudido para participar del banderazo. La Policía Nacional tuvo que aumentar el número de efectivos por los alrededores del hotel Westin en San Isidro para garantizar la seguridad.