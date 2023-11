Partidos de hoy, martes 21 de noviembre: horarios y canales TV para ver EN VIVO Eliminatorias, Eurocopa y Mundial Sub 17

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Perú vs. Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Partidos de hoy, Eliminatorias Sudamericanas - Conmebol

6:00 p.m. | Paraguay vs. Colombia - GolPerú

6:30 p.m. | Uruguay vs. Bolivia - Movistar, DSports, AUF TV, Cotas y Tigo Sports

6:30 p.m. | Ecuador vs. Chile - Movistar, El Canal del Fútbol y Chilevisión

7:30 p.m. | Brasil vs. Argentina - Movistar, TyC Sports, TV Pública, SporTV y Globo

9:00 p.m. | Perú vs. Venezuela - América TV, ATV y Movistar Deportes.

Partidos de hoy, Eliminatorias Eurocopa - UEFA

2:45 p.m. | Rumania vs. Suiza - STAR+

2:45 p.m. | Croacia vs. Armenia - ESPN 3, STAR+

2:45 p.m. | Grecia vs. Francia - ESPN 2, STAR+

2:45 p.m. | Gales vs. Turquía - STAR+

2:45 p.m. | Andorra vs. Israel - STAR+

2:45 p.m. | Gibraltar vs. Países Bajos - STAR+

2:45 p.m. | Kosovo vs. Bielorrusia - STAR+

Partidos de hoy, Concacaf Nations League - Concacaf

2:00 p.m. | San Vicente y las Granadinas vs. Belice - Concacaf YouTube

2:00 p.m. | Guayana Francesa vs. Bermudas - Concacaf YouTube

7:00 p.m. | Puerto Rico vs. Bahamas - Concacaf YouTube

7:00 p.m. | Guyana vs. Antigua y Barbuda - Concacaf YouTube

7:30 p.m. | Canadá vs. Jamaica - Concacaf YouTube

9:00 p.m. | Nicaragua vs. República Dominicana - Concacaf YouTube

9:30 p.m. | México vs. Honduras - Concacaf YouTube

Partidos de hoy, Mundial Sub 17 - FIFA

3:30 a.m. | Alemania vs. Estados Unidos - DSports, DGO

7:00 a.m. | Argentina vs. Venezuela - DSports, DGO

Partidos de hoy, Amistoso - UEFA

2:45 p.m. | Austria vs. Alemania - STAR+

2:45 p.m. | República Irlanda vs. Nueva Zelanda - STAR+

2:45 p.m. | Polonia vs. Letonia - STAR+