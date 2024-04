Jean Deza sueña con volver a la Selección: "Sé de la capacidad que tengo"

Jean Deza tuvo su gran estreno con la camiseta de Perú en el año 2014 en un partido amistoso contra Inglaterra. En Wembley, el extremo fue titular en el equipo que dirigía en ese entonces Pablo Bengoeachea.

Al año siguiente, Jean Deza fue nuevamente convocado a la Selección Peruana, pero desde allí no ha vuelto a sumar minutos con la blanquirroja. Ahora juega en Alianza Atlético y luego del empate sin goles con Sport Boys en el Callao por la fecha 9 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto, comentó su deseo de jugar otra vez con la bicolor en el pecho.

"Sé que puedo regresar a la selección si me lo propongo. Me he dicho a mí mismo que todo debe ser más acción y menos palabras. Sé de la capacidad que tengo y cómo trabajo. He dicho varias cosas y fallé", dijo Deza en declaraciones que recoge Ovación.

Jean Deza solo jugó un tiempo ante Sport Boys. | Fuente: @alianzasullana_

Jean Deza se motiva para jugar en la Selección Peruana

En otro momento, agradeció la confianza que le han dado en su actual conjunto del norte del país en la liga peruana de primera división.

"Estoy feliz por la oportunidad que me han dado porque sé que para ellos no ha sido nada fácil la decisión. No ha sido buena mi vida privada. Lo que me queda es dar lo mejor de mí en todos los partidos", manifestó.

Por último, Jean Deza calentó lo que será la visita de su elenco este viernes a Universitario en el Estadio Monumental U Marathon por la décima jornada de la liga local.

"Va a ser un encuentro lindo, pero confío en mi equipo y la capacidad de mis compañeros. Me han recibido de la mejor manera y vamos a dar pelea en lo que viene", finalizó el atacante derecho.

La actualidad de Deza en la Liga 1

Jean Deza hizo su debut en el Alianza Atlético en lo que fue el empate 0-0 frente a Sport Boys el pasado fin de semana. Jugó 39 minutos.

En lo que va de temporada de la Liga 1 Te Apuesto, el plantel 'churre' está en el decimosegundo lugar de la tabla de posiciones con 9 puntos. Es dirigido por el técnico peruano Jorge Espejo.