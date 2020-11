El jugador se encuentra contento por la convocatoria a la selección nacional. | Fuente: Difusión

Gianluca Lapadula es el jugador mediático del momento tras la convocatoria por el entrenador técnico de Perú Ricardo Gareca para los partidos contra Chile y Argentina. Y, tras horas de silencio, por fin se ha referido sobre esta decisión a la prensa.

Este lunes, el jugador del Benevento de la Serie A anotó un tanto en el partido ante el Hella Verona. Posteriormente, dijo lo siguiente sobre la convocatoria.

“Estoy muy feliz por esta convocatoria que he querido fuertemente. El ‘staff’ de Benevento me está dando una gran mano para recuperarme físicamente. Me siento bien”, expresó Lapadula.

Este sábado 7 de noviembre, Benevento juega ante el club Spezia por la Seria A. Al día siguiente, el jugador emprenderá el viaje hacia la capital para poder unirse a la concentración para el duelo ante Chile el 13 de noviembre en Santiago.

Los 26 convocados para la Selección Peruana

Arqueros: Pedro Gallese, José Carvallo, Renato Solís.

Defensas: Aldo Corzo, Luis Advíncula, Miguel Araujo, Christian Ramos, Luis Abram, Anderson Santamaría, Jean Pierre Rhyner, Alexander Callens, Miguel Trauco, Marcos López.

Volantes: Renato Tapia, Pedro Aquino, Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales, Christian Cueva, Edison Flores, Sergio Peña, André Carrillo, Andy Polo.

Delanteros: Raúl Ruidíaz, Aldair Rodríguez, Gianluca Lapadula.