Sergio Peña elogia a Jefferson Farfán. | Fuente: Emmen - AFP

En medio de su cuarentena por el coronavirus, el volante peruano del Emmen, Sergio Peña, reconoció que la exitosa etapa de Jefferson Farfán en el PSV Eindhoven fue determinante para que los futbolistas peruanos se han visto "con otros ojos" por los clubes de la Liga de Holanda.

“La liga de Holanda, desde que Jefferson Farfán estuvo aquí, nos ve con otros ojos. Renato (Tapia) también logró títulos y estuvo Reimond (Manco) también. La ‘Foquita’ nos abrió las puertas a muchos. Nos dejó la valla alta, pero no tengo dudas que los equipos de acá no tendrían dudas en sumar deportistas peruanos", declaró Peña a Depor.



Además el volante de 24 años dio sus razones para fichar por el Emmen. "Acepté la propuesta porque me iba a enfrentar a equipos como Ajax y PSV que juegan muy bien. Quería experimentar lo que es jugar en un lugar que se habla otro idioma. Estoy conociendo cosas nuevas y estoy bastante contento aquí. Nunca me costó adaptarme. Desde que llegué, siempre me trataron de la mejor manera”, comentó.

Sergio Peña lleva cuatro goles en su primer temporada en el Emmen, club donde tiene como compañero al defensa Miguel Araujo. Hay que indicar, que el también peruano Renato Tapia milita en el Feyenoord.