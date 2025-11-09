Últimas Noticias
Primera baja del equipo de Manuel Barreto: Joao Grimaldo no jugará ante Rusia y Chile por lesión

Joao Grimaldo desconvocado de la Selección Peruana.
Joao Grimaldo desconvocado de la Selección Peruana. | Fuente: Facebook | Fotógrafo: @FPF
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

La FPF informó que Joao Grimaldo fue desafectado de los amistosos ante Rusia y Chile por lesión.

Empiezan a llegar las malas noticias para Manuel Barreto. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informó que Joao Grimaldo quedó desafectado para los partidos amistosos ante Rusia y Chile.

A través de un comunicado, la entidad deportiva indicó que, luego de recibir los resultados de los estudios médicos realizados al jugador, se determinó desconvocar al atacante del Riga FC para la fecha doble FIFA de noviembre.

La misiva no estipula la convocatoria de otro jugador tras la lesión de Grimaldo.

Amistoso podrían ser reprogramados

Por otro lado, la FPF informó que está contemplando la posibilidad de solicitar la "reprogramación o aplazar" sus encuentros amistosos ante Rusia y Chile.

A través de un comunicado, la Bicolor informó que, debido a la cancelación del vuelo del primer tramo rumbo a San Petersburgo (Rusia), el combinado nacional perderá dos días de entrenamiento, lo que obliga al comando técnico a replantear la planificación de trabajo.

Por ello, se "contempla la posibilidad de solicitar a la organización la reprogramación o aplazar sus presentaciones si la situación no encuentra una solución que no perjudique el bienestar de los futbolistas".

