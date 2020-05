Claudio Pizarro y Johan Fano. | Fuente: EFE

El delantero de Werder Bremen, Claudio Pizarro, se preguntó nuevamente en las últimas semanas por qué el entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, no lo convocó al Mundial de Rusia 2018.



Sobre ello, el exatacante de la bicolor Johan Fano dijo que por "merecimientos" Claudio Pizarro no tuvo que ser llamado al Mundial. "Acá hay dos puntos de vista. La primera Claudio con todo lo que ha hecho quería estar en la selección, quería jugar un Mundial. Y si hablamos de merecimientos lógicamente se lo habría merecido", señaló en entrevista con Gol Perú.

Pese a ello, Fano dijo que la actualidad de Pizarro en ese entonces fue clave para la decisión final del 'Tigre' Gareca. "Pero lo que Ricardo estabA buscando era lo mejor para Perú y si nos ponemos a pensar, Claudio venía de una lesión en Colonia, no tenía la continuidad del caso y lógicamente Ricardo estaba priorizando otras cosas que era enfrentar a esos rivales en esa cita mundialista", añadió.

"Por merecimientos Claudio se lo habria merecido por todo lo que logró. Lo que Claudio le podria ofrecer a la Selección lo sabía Ricardo y el momento no era lo adecuado para Claudio", aseveró el exgoleador de Universitario de Deportes.



Finalmente, Fano contó una anécdota cuando era dirigido por el argentino Jorge Sampaoli en el Bolognesi de Tacna. "En un entrenamiento me invitó a almorzar, fui a su departamento a visitarlo y cuando llegué me sorprendí que en su sala habían como cinco pizarras con nombres de jugadores. Almorzamos como 20 minutos y no hablamos casi nada. Y luego me dijo 'Cholo ven' y conversamos de fútbol, de lo que era el partido, y yo le dije 'Jorge me has invitado a almorzar o hablar de fútbol y entonces para que me invitas'", culminó.