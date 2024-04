Jorge Fossati apoya a Christian Cueva de cara a su regreso a las canchas: "Es un privilegio poder ayudarlo" [VIDEO]

Christian Cueva fue la atracción esta semana en la Videna tras iniciar sus trabajos de recuperación en la rodilla. Su presencia no pasó desapercibida y fue el centro de los buenos comentarios del entrenador de la Selección Peruana, Jorge Fossati.

"Estamos haciendo con él algo que venimos haciendo hace rato, pero esto lo hablamos el lunes. La obra se roba todas las palabras", señaló Fossati, que espera que el exjugador de Alianza se recupere pronto para su vuelta a las canchas.

"Es un priviliegio poder ayudarlo", agregó este viernes el uruguayo de 71 años, quien estuvo presente en la ceremonia de la primera piedra de lo que será la próxima casa de la bicolor.

Por su parte, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, también destacó el compromiso de Cueva. "En la federacion apoyamos a todos los jugadores, sin excepcion, pero en estos momentos, es momento de ayudar a Christian para su recuperacion. Y lo estamos haciendo con todo el amor con todo el cariño, lo que necesitamos es tenerlo a él en la cancha", sostuvo.

Lozano le tiene fe a Christian Cueva

"Él está con ganas de jugar; sin embargo, he sentido de él una responsabilidad, una madurez muy firme de de querer esperar un poco para estar al cien por ciento. Si lo suelto al ruedo va a ser cosas importantes", culminó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Christian Cueva junto a Jorge Fossati en la Videna. | Fuente: Selección Peruana

La palabra de Christian Cueva

Esta semana, Cueva habló con la prensa de la FPF y compartió sus sensaciones sobre su vuelta a la Videna. "La Selección siempre ha sido una familia y conversar con ellos, con el profesor Fossati y el cuerpo técnico, de aprender cosas nuevas que ellos han vivido en el fútbol, hace que uno vaya mentalizándose en lo que quiere", sostuvo.

"Estoy aquí para terminar el proceso de recuperación y esperar que pueda estar pronto en las canchas", complementó.

"Bien, en lo particular, enfocado netamente en la parte de la recuperación y que todo salga bien, y pensando en la selección. Es algo que no sale en mi cabeza, y tengo plena seguridad de que, más allá de que en este momento no esté, yo siempre voy a luchar por un lugar en mi selección", enfatizó