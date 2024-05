Jorge Fossati sobre Christian Cueva: "Su físico mejoró notoriamente, es un jugador especial"

Jorge Fossati anunció la lista de 16 jugadores convocados del extranjero para los amistosos de la Selección Peruana contra Paraguay y El Salvador, que se llevarán a cabo el 7 y 14 de junio, respectivamente. El experimentado DT llamó a Oliver Sonne y confirmó el regreso de André Carrillo.

De otro lado, Fossati afirmó que el tratamiento a la rodilla que Cueva se sometió en España "fue bueno" y que su físico mejoró "notoriamente". Incluso, destaca que ya bajó de peso durante las dos semanas que entrena en la Videna.

"El tratamiento que hizo Cueva en España se ve que fue bueno. Él está trabajando hace un par de semanas en Videna con nuestros preparadores físicos. Se le van dando las cargas con los cuidados necesarios. Su físico ha mejorado notoriamente, no solo por fuerza o velocidad, sino también por un exceso de peso que tenía y no lo ayudaba para nada. Está haciendo un tratamiento con nuestra nutricionista. Estamos tomando todos los recaudos para que Christian pueda volver a jugar a plenitud, no sé si lo logremos de aquí hacia la Copa América, le faltaría competencia", señaló en conferencia de prensa.

¿Cueva como jugador invitado para la Copa América?

Además, el exentrenador de Universitario señaló que no se dan los tiempos, espera al menos contar con Cueva como jugador invitado en la Copa América, que será en Estados Unidos entre el 20 de junio al 14 de julio.

"Por el momento, como no es jugador que viene del exterior o de club local, lo vamos a tener trabajando con nosotros. Si los especialistas lo aprueban y se puede meter al grupo a trabajar, bienvenido sea. Lo que puedo decir es que nuestra primera meta es tenerlo aunque sea como invitado", apuntó.

"Yo considero a Cueva un jugador especial, si está en condiciones de jugar la Copa América, estaríamos teniendo a la orden a uno de los futbolistas más importantes que tuvo la selección en el último año", concluyó.