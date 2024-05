¿Llega a la Copa América? Jorge Fossati respondió sobre la presencia de Paolo Guerrero con la Selección

La Selección Peruana iniciará sus trabajos de cara al inicio de la Copa América 2024. Y si bien aún no se tiene una fecha exacta para conocer a los 26 convocados para el torneo continental, ya se van dando luces de quiénes podrían estar presentes en Estados Unidos.

En conversación con Puede pasar de DSports, Jorge Fossati habló sobre el presente de los jugadores lesiones, sobre todo de Paolo Guerrero, de quien indicó que cree que sí llega.

"Yo creo que sí llega (Copa América), tal vez no con los minutos que quisiéramos con su equipo, porque nosotros tenemos partidos previos a la Copa, y yo creo que para esos partidos, que son el 7, acá con Paraguay; y el 14 en Estados Unidos con El Salvador, creo que llega", indicó en un primer momento.

Luego, aseguró que la lesión del 'Depredador' se debió a que lo hicieron jugar muy rápido en César Vallejo, pues llegó de LDU Quito sin realizar pretemporada.

"En el caso de Paolo (Guerrero), como saben, está jugando en César Vallejo y hace un par de partidos que no lo hace porque tuvo un problema muscular", enfatizó.

"Cuando es contratado por Vallejo, él está sin pretemporada. Entonces, llega, y me parece que se lo hizo jugar demasiado rápido, con seguidilla y no se le fue graduando. Yo entiendo, tienes a Paolo Guerrero y quieres que juegue, pero me parece que el camino hubiera sido llevarlo más gradualmente", finalizó el técnico de la Bicolor.

Paolo Guerrero y cuándo volvería a las canchas

En declaraciones a los medios de comunicación, el exfutbolista de LDU de Quito indicó que viene realizando trabajos de campo, pero nada con balón. Por ello, no sabe aún cuándo volvería a jugar.

“Estoy realizando una gran recuperación, vengo haciendo trabajos de campo, aún nada con balón, pero espero que esta semana pueda comenzar a hacer”, sostuvo el delantero en el aeropuerto.

“Hasta el momento, no me han dicho el tiempo exacto de la recuperación, vengo trabajando y ahora toca la parte más difícil”, complementó.

