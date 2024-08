¿Fossati preocupado porque Renato Tapia no tiene equipo? La palabra del DT de la Selección Peruana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú, en el mes de septiembre, tendrá una jornada doble clave por las Eliminatorias al Mundial 2026. Y es que la bicolor chocará ante Colombia y Ecuador, de local y visitante, por la fecha 7 y 8.

Renato Tapia, jugador de la Selección Peruana, de momento no tiene equipo tras su salida del elenco del Celta de Vigo. En relación a ello, en entrevista con Fútbol como cancha de RPP, el entrenador Jorge Fossati respondió por el presente del mediocampista.

"Lo de Tapia, que no lo tuvimos en la Copa América, seguimos sin tener noticias. Nos comunicmos con él y estuvo a punto de entrenar con un equipo, pero esto ya pasó hace unos días. Será momento después que tenga un club. Esto tampoco es lineal y todo depende de cada uno, de cada caso", sostuvo Fossati.

Jorge Fossati habló del presente de Renato Tapia

Selección Peruana La palabra de Jorge Fossati por Renato Tapia.

No todo quedó allí porque el estratega del 'equipo de todos' comparó el momento del volante con uno de los atacantes de la blanquirroja.

"Gianluca Lapadula, por ejemplo, aún no empieza su liga (Serie A). Ni siquiera sabemos si va a seguir en Cagliari. Juega amistosos y el deterioro que se provoque entre fines de junio y ahora es mínimo. Si no pasa nada raro, estará convocado. Por eso no me encierro en palabras de decir "si no tiene tales partidos...'", añadió el DT.

Más adelante, a Jorge Fossati se le consultó si es que hay la posibilidad que Perú juegue algunos próximos cotejos oficiales en ciudades de altura.

"Sí se ha hablado, pero no lo hemos pensado. No lo tenemos como un plan a corto plazo. Hay que repasar por ejemplo los que juegan en el equipo y si ellos estarían cómodos en Arequipa o Cusco al 100 %. No creo, pero sí considero que el jugador peruano merece que creamos en él y jugar acá (Lima) no signfica ninguna desventaja. Le podemos hacer partido a cualquiera", añadió.



¿Cuál es el momento de la Selección Peruana?

Por último, el estratega dio sus impresiones de lo que vio de la Selección Peruana durante la Copa América, certamen en donde fue eliminado en primera ronda con solo un empate.

"Creo que vamos por muy buen camino, no solo en la cancha, sino que esto empieza afuera. Si afuera no te portas bien y no tiene la mentalidad, eso se nota en la cnacha. Lo conversamos desde marzo. Ese mes de convivencia fue impecable en cuanto a disciplina y mentalidad de cada uno", dijo.



