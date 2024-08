Jorge Fossati sobre Paolo Guerrero y su posible llegada a Alianza Lima: "Debe estar en un lugar donde sea feliz"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jorge Fossati, entrenador de la Selección Peruana, habló en exclusiva con RPP a un mes del reinicio de las Eliminatorias Sudamericanas. Entre los diversos temas, se refirió al futuro futbolístico de Paolo Guerrero, que hoy en día se encuentra negociando su salida de la César Vallejo de Trujillo.

En esa línea, Fossati fue consultado sobre si a su parecer Paolo Guerrero debería seguir en la Liga 1 Te Apuesto, ya que se habla de un interés de Alianza Lima o de regresar al extranjero.

"Yo lo único que le deseo a él y a cualquiera es que esté donde esté feliz, bien, donde puede rendir su máximo. Él se merece", señaló Fossati al programa Fútbol como Cancha.

Fossati, además, enfatizó que Guerrero está cerca del retiro y que por tal motivo su elección debe ser meditada hasta el último momento de cara a estar en una equipo idóneo.

"Él está por supuesto mucho más cerca, como yo, de retirarme de como empecé. Lo tiene que hacer, honrando todo lo que ha sido en el fútbol, tiene que estar en un lugar donde se sienta feliz y dé lo mejor de él", agregó.

"Tiene que decidir él, si es acá o afuera. Obviamente que su experiencia acá, el debut de él en la liga peruana no fue nada motivante", concluyó el DT de la bicolor sobre el delantero de 40 años.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Jorge Fossati habló con RPP sobre Paolo Guerrero | Fuente: Jorge Fossati

Alianza Lima sobre Paolo Guerrero

Desde que se confirmó que Paolo Guerrero busca sellar su desvinculación con la César Vallejo, se informó que Alianza Lima se encuentra interesado de su posible llegada, aunque todo está supeditado que se selle su salida del cuadro trujillano.

Bruno Marioni, en su rol de gerente deportivo de Alianza Lima, indicó que de momento Guerrero "tiene contrato con César Vallejo". "Hasta que tenga contrato, nosotros ni ningún club debería tomarlo en cuenta", apuntó.

El exfutbolista argentino dejó en claro también que Paolo Guerrero es un ídolo del fútbol peruano y que en Alianza Lima gustaría ver al delantero de 40 años con la camiseta blanquiazul.

"No voy a negar lo que es Paolo para Perú, no solamente para Alianza. A todos nos gustaría verlo con camiseta de Alianza Lima, pero en las condiciones que está hoy, no sabemos cuál es su real situación, hoy no es una opción para nosotros”, dijo el directivo argentino.