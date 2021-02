Murrugarra y Estrada entre los jugadores que trabajarán con la Selección Peruana | Fuente: Universitario / UTC

Este miércoles se dio a conocer la lista de jugadores del torneo local convocados por Ricardo Gareca para el microcilo de la Selección Peruana con miras a la tercera fecha doble de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Entre las principales novedades resaltan la de Eduardo Caballero, Erinson Ramírez, Martín Távara, Jorge Murrugarra y Josué Estada. Además de ellos, también se encuentran Carlos Cáceda, José Carvallo, Horacio Calcaterra, Alex Valera, Renato Solís y Christopher Olivares.

Por su parte, Jorge Murrugarra, volante de Universitario de Deportes, conversó con RPP Noticias sobre el momento en que se enteró de la convocatoria: "Lo supe saliendo de entrenar, cuando me llamó mi hermana. Me quedé sorprendido, me felicitó toda mi familia", indicó en Fútbol Como Cancha.

"Nunca supe si me seguían desde la Selección. Creo que es una meta que el futbolista se traza y trataré de dar lo mejor. Cuando hicimos partidos con la sub23 nos miraban bastante, pero no supe si me seguían", sostuvo.

De otro lado, Josué Estrada, lateral derecho de UTC, sí reveló que tuvo cercanía previa a esta convocatoria: "Fue sorpresivo, aunque no voy a negar que había acercamientos, se comunicaban conmigo. Pero no sabía nada sobre el microcilo. Estoy muy contento", indicó en RPP Noticias.

En tanto a lo que le pidió el comando técnico con anterioridad, precisó: "Me hablaron del tema de la composición corporal, que baje de peso y entrene. Ahora que estoy bien se da el momento de la convocatoria".

Asimismo, el futbolista se mostró optimista de quedar como uno de los convocados en la lista final: "Siento que tengo chances de estar. Me siento preparado y, aparte de eso, también por haber jugado en altura", esto en referencia al encuentro ante Bolivia y Venezuela por la tercera fecha doble de las Eliminatorias.

Josué Estada y Jorge Murrugarra contaron sus impresiones al ser convocados al microciclo de la 'blanquirroja' | Fuente: FPF

Los convocados para el microciclo

Estos son los futbolistas citados del torneo local que trabajarán bajo las órdenes del comando técnico de nuestra Selección Mayor en el Complejo Deportivo Videna-FPF.



Más información aquí ▶️ https://t.co/GwYXhoOjNl#ArribaPerú 💪🏼 pic.twitter.com/Xf4qWYBNnT — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) February 17, 2021

