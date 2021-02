Jhoel Herrera durante las Eliminatorias al Mundial Brasil 2014 | Fuente: EFE

Llegó la hora del adiós. El futbolista peruano Jhoel Herrera anunció a través de sus redes sociales el final de su trayectoria, luego de más de 20 años como deportista profesional.

"No sé si fui bueno o malo. Aguanté pifiadas. Recibí halagos también. Me voy tranquilo. Me venía preparando hace bastante tiempo. Llegó el momento. Voy a seguir ligado al fútbol. Es un momento duro. Gracias a todos. También es un momento alegre porque creo que pude hacer una carrera con muy poco. Pude cumplir mis sueños de niño", indicó emocionado y entre lágrimas Herrera, quien decide colgar los chimpunes con 40 años.

Jhoel Herrera nació en Pisco y aunque perteneció a las divisiones inferiores de Sporting Cristal, su debut fue en el Hijos de Yurimaguas en la Segunda División.

Luego pasó por diversos equipos de la Primera División, entre ellos Cienciano, Alianza Lima o Universitario de Deportes, club del que se confesó hincha. Además, añadiendo a Cristal, es uno de los pocos jugadores que pasó por los elencos de más tradición en el fútbol peruano.

En el extranjero pasó por el Belchatow de Polonia y obtuvo su único título nacional en 2011 con Juan Aurich, donde derrotaron a Alianza. Durante la temporada 2020, afrontó la Liga 2 con Unión Huaral.

Jhoel Herrera, que se desempeñó como lateral derecho, llegó a debutar en la Selección Peruana en 2007. Estuvo considerado por Sergio Markarián para las Eliminatorias Sudamericanas Brasil 2014, en las que fue titular en duelos contra Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile y Bolivia.

Jhoel Herrera se retira del fútbol profesional | Fuente: Twitter: Jhoel Herrera





