Gianluca Lapadula, delantero italiano del Lecce. | Fuente: AFP

Gianluca Lapadula nació en Italia, pero tiene ascendencia peruana y por tal motivo su posible convocatoria a la Selección Peruana siempre es un tema recurrente. Sin embargo, el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, señaló que del delantero de Lecce no puede ser llamado debido que aún no es peruano.



“No está fuera de evaluación, pero mientras Lapadula no decida ser peruano, no podrá ser elegible. Escucho voces que no tienen sentido, él es italiano y no puede ser llamado”, aseguró en Movistar Deportes.



"Ojo que esto viene desde el 2015. Quisiera que alguien le pregunte para saber si quiere o no ser peruano. Obviamente, sería un chico importante para ser tomado en cuenta”, añadió Oblitas.

Lapadula, que nació hace 30 años en Turín, tiene madre peruana. Para poder jugar por la Selección Peruana debe tramitar su doble nacionalidad.



Hay que indicar que Lecce, donde juega Gianluca Lapadula, no pudo mantenerse en la Serie A. El próximo año jugará en la Serie B de Italia.