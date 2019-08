Juan Carlos Oblitas asumió el cargo de director deportivo de la FPF tras la llegada de Edwin Oviedo a la presidencia. | Fuente: AFP

Juan Carlos Oblitas no descarta la chance de postular a la presidencia de la FPF. En diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, el actual director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, señaló que mucha gente le ha sugerido que presida una lista en las próximas elecciones. No obstante, el 'Ciego' dejó en claro su posición al respecto.

"Tengo mucha gente que me ha propuesto comandar una lista para las elecciones de la FPF. Sin embargo, a todos les he estado diciendo desde que estaba Edwin Oviedo que en las siguientes votaciones debe haber una lista única. La lista debe ser de consenso y con gente que realmente quiera cambiar esto; si no, sería luchar contra lo mismo y contra la corriente. No nos engañemos más", dijo.

Juan Carlos Oblitas ingresó a la dirección deportiva de la FPF en el enero del 2015 tras ser elegido por Edwin Oviedo para asumir ese cargo. El exfutbolista de la Selección Peruana fue pieza clave en la llegada de Ricardo Gareca a la 'Blanquirroja' y también en la clasificación a un Mundial (al de Rusia 2018) después de 36 años.

