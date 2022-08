Flavio Maestri | Fuente: FPF

Este martes, Juan Carlos Oblitas, Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, estuvo presente en la conferencia de prensa acerca de las reformas del fútbol peruano y luego fue consultado sobre el presente de la Selección Peruana.

"Hasta que no se firme el otro rival, no se confirma. Si no se puede conseguir equipo, la idea es aprovechar esos días en California y que Juan Reynoso tenga a los jugadores esas fechas FIFA y entrenar con ellos el mayor tiempo posible", indicó Juan Carlos Oblitas sobre el partido amistoso ante México en setiembre en Estados Unidos y la posibilidad de jugar un segundo amistoso.

Por otro lado, Juan Carlos Oblitas se refirió al microciclo de la Selección Peruana Sub 23 y quién tomará el mando del equipo: "Juan Reynoso no va a dirigir la Sub 23, seguramente será Flavio Maestri, es una medida que se tomó desde a Unidad Técnica de Menores. Seguramente van a viajar dos miembros de la Seleccion Peruana absoluta a los partidos de los chicos de la Sub 23".

FPF confirmó VAR para el 2023:

Agustín Lozano confirmó que se implementará el VAR en todos los partidos de la Liga 1: "En el año 2023 la FPF implementará el sistema VAR a todos los partidos de Liga 1 y serán supervisados por auditorias externas. Este VAR y su aplicación, que también tendrá una supervisión, tendrá una comisión de evaluación de estadios que trabajará desde el mes de octubre para tratar de que todos los estadios donde se juegue futbol profesional cuenten con la infraestructura que permita aplicar esta tecnología".