Juan Matute | Fuente: RPP

A raíz de la filtración de documentos de la investigación de los 'Cuellos Blancos del Puerto', en el que está involucrado supuestamente Edwin Oviedo, en los que señala un déficit de cuatro millones y medio de dólares en la Federación Peruana de Fútbol, el secretario general, Juan Matute, salió al frente para desmetir que haya crisis economica en el máximo ente del fútbol peruano.

"Es absolutamente falso que la Federación esté quebrada. Gracias al trabajo que se realizó con nuestras selecciones nacionales, al trabajo profesional y transparente se ha incrementado su valor de marca en forma sustancial, la taquilla también se incrementó a diferencia de otros periodos, la asistencia al estadio aumentó. Gracias a los aportes de nuestros sponsors, de Conmebol y FIFA", dijo Matute en 'Fútbol como Cancha' en RPP Noticias.

"En el Perú está prohibido triunfar. Es incorrecto que se diga que hay un forado o déficit en la participación peruana en el Mundial. ¿Por qué? La información en la que se basan es absolutamente reservada y que se entregó en una cadena de custodia al Ministerio Público y que ha sido filtrada en un documento fiscal", agregó.

"Los números que se están mencionando como forado o déficit son extraidos de una descripción que hace el Ministerio Público de documentos entregados por la FPF para esclarecer su no participación de ningún acto sospecho o doloroso. Eso no pertenece a ningún ciclo económico, es la sumatoria de los gastos logísticos que se han tenido para la preparación y para el Mundial y solo se menciona algunos ingresos".

El secretario general también aclaró que al trascender los documentos sobre lo que percibe el comando técnico encabezado por Ricardo Gareca. "No. No se ha roto la cláusula de confidencialidad porque no hubo divulgación nuestra. Ha salido información, que ahora es del Ministerio Público"

También descartó que la FPF haya pagado abogados para defender a Edwin Oviedo.