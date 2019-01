Edwin Oviedo Pichotito | Fuente: Andina

Los seis abogados del estudio Caro Coria que asumían la defensa legal de Edwin Oviedo Pichotito en el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, lo dejaron a su suerte y pasaron a ser testigos en los procedimientos de investigación.

El vocero legal de Oviedo, Julio Rodríguez, explicó a RPP Noticias que por esa razón el juez Ramiro Salinas actuó “correctamente” en suspender la audiencia de hoy en que se iba a resolver un recurso de apelación contra el pedido de 36 meses de prisión preventiva.

"La cabeza del estudio que asesoraba al Sr. Oviedo, expresó que esto se debió a que no llegó a un punto de acuerdo respecto a la participación de los abogados en la diligencia a la situación en la cual, los abogados de este estudio del señor Oviedo habían sido involucrados como testigos en los procedimientos de investigación", relató.

Investigado por dos casos

“Hay que generar una corriente muy clara para que no haya duda, el señor Oviedo tiene una prisión preventiva respecto de otro caso [Los Wachiturros de Tumán], en este caso [‘Los Cuellos Blancos del puerto’], él no tiene prisión preventiva, por lo tanto su situación de afectación a la libertad no se ve comprometida ni se ve beneficiada”, detalló.

Dijo que Oviedo Pichotito tiene hasta el día martes para designar a un nuevo abogado que “respete las normas del código procesal penal vigente para este tipo de casos en la ciudad de Lima” y que a más tardar el viernes se reanudaría la audiencia de apelación.

‘Los Cuellos Blancos del Puerto’

En el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ a Oviedo se le vincula con el ex juez supremo César Hinostroza Pariachi, a quien según la Fiscalía, le habría dado beneficios como entrega de entradas y viáticos para asistir a eventos deportivos a cambio de favorecerlo en procesos judiciales donde estaba involucrado.