Agustín Lozano niega haber invitado a personas ajenas a la Selección al viaje a Qatar: “Yo no tomo esas decisiones”

Judiciales Agustín Lozano negó haber invitado a personas ajenas a la Selección al viaje a Qatar

Agustín Lozano negó haber invitado a personas ajenas a la Selección al viaje a Qatar. | Fuente: Poder Judicial

“Yo no tomo esas decisiones”. Con estas palabras, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, negó haber invitado a personas ajenas a la Selección al viaje al repechaje al Mundial Qatar 2022, una de las imputaciones del Ministerio Público, en el marco de la investigación abierta en su contra por el caso ‘Los Galácticos’.

En Ampliación de Noticias, el dirigente deportivo emplazó a quienes lo acusan a que especifiquen a qué personajes invitó al citado viaje a Qatar, donde nuestro seleccionado cayó por penales ante Australia en el partido por la clasificación al Mundial de aquel año.

“Muchos dicen que Agustín Lozano toma la decisión. No, no es así. El presidente de la Federación no toma estas decisiones. Para eso, hay las áreas de marketing, para eso está la Gerencia de Selecciones, para eso están los gerentes en cada área, que corresponden tomar las decisiones, informar a la secretaría, elevar la Junta Directiva; luego, plasmarlas, aprobarlas y posteriormente refrendarlas con la Asamblea Nacional”, indicó.

“Dicen que yo invito a gente particular en el viaje Qatar. Que me digan qué gente particular he invitado, precísenme un nombre. ¿A qué gente particular Agustín Lozano invitó al viaje a Qatar?, ¿a qué persona particular?”, añadió.

Sobre el viaje a Qatar

A Agustín Lozano se le atribuye en el expediente fiscal del caso haber aprobado el traslado de invitados a los encuentros de la Selección Peruana en Barcelona (España) y Doha (Qatar) para enfrentar a las escuadras de Nueva Zelanda y Australia, entre el 5 de junio y el 13 de junio de 2022, respectivamente.

La Fiscalía enfatiza que viajaron personas ajenas que no eran parte del comando técnico y del plantel de jugadores, entre ellos los presidentes de ligas departamentales, representantes de la Liga 1 y Liga 2, autoridades de distintas entidades relacionadas al deporte, personal administrativo de la FPF (trabajadores), entre otros beneficiados con recursos de la entidad futbolística.

“Aquella invitación implicó el pago de traslado (chárter), así como el alojamiento (estadía y alimentación), de aquellos que tenían la categoría de ‘invitados’”, se lee en el documento, al que RPP tuvo acceso.



Más descargos

En otro momento, Agustín Lozano rechazó la imputación de una presunta reventa de entradas de cortesía. “Yo estoy esperando que me demuestren en qué momento y a quiénes, porque solo se habla de eso, pero no se precisa nada. Por lo tanto, el que tiene la obligación de demostrarme hasta ahora no lo han hecho de manera responsable, solo se habla de eso vagamente, pero no se precisa”, manifestó.

Asimismo, descartó irregularidades en la licitación en la que se le otorgó a la empresa 1190 Sports los derechos de transmisión de los partidos de la Liga1, otra de las imputaciones en el marco del caso ‘Los Galácticos’.

“La transparencia en la Federación siempre existió, pero le vuelvo a repetir: el modelo que hoy día se vive es producto del nuevo estatuto que tiene la Federación Peruana de Fútbol. No es producto que a alguien se le haya antojado o que el presidente Agustín Lozano tuvo la brillante idea de generar esto, este modelo. No, esto es producto de un nuevo estatuto”, comentó.

“¿Y cuándo se hizo este estatuto? Este estatuto se elaboró durante el año 2016, 2017 y 2018, en el que Agustín Lozano nunca participó. (...) Yo como Agustín Lozano garantizo la total transparencia con la que se han realizado todos los procedimientos”, añadió.

Como se sabe, al titular de la FPF se le imputa haber gestionado con la Junta Directiva de la FPF una licitación pública donde existió un conflicto de interés para favorecer a la empresa 1190 Sports en los derechos de transmisión de los partidos de la Liga 1-Temporada 2023, y posteriormente coaccionar a los clubes de la Primera División.